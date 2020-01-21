Порошенко пригрозили принудительным приводом на допрос в ГБР

По данным издания, Порошенко пришел к следователям накануне, несмотря на то, что в повестке были указаны совершенно другие дни: 21 января и 24 января. По словам следователей, вызов на допрос направлялся по месту жительства и по месту работы Порошенко. Бывший глава украинского государства не явился на беседу в ГБР в указанные дни.

«Следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», — обозначили правоохранители.