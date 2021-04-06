Суд США обязал осужденного россиянина выплатить почти $20 млн

Суд в США обязал россиянина Андрея Тюрина, приговоренного к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, выплатить компенсацию в размере 19,9 миллиона долларов (около 1,52 миллиарда рублей). Об этом со ссылкой на материалы суда Южного округа Нью-Йорка сообщил ТАСС.

Гражданин РФ должен выплатить вышеуказанную сумму, в которую оценили ущерб от его действий, причиненный физическим лицам и компаниям. Кому именно полагается компенсация, в материалах суда не уточняется. Располагает ли Тюрин такими средствами, информации не приводится.

Тюрина в январе 2021 года приговорили к 12 годам тюремного заключения. Россиянина обвинили в том, что он был причастен к кибератакам на крупные компании США и похищал данные их клиентов.

Россиянина по запросу Штатов экстрадировали из Грузии осенью 2018 года. Тюрина обвинили во взломах финансовых структур, брокерских компаний и новостных ресурсов экономической направленности.

В апреле ФБР объявило в розыск российского бизнесмена Александра Коршунова. Американские следователи заподозрили предпринимателя в хищении сведений, представляющих коммерческую тайну.