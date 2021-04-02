ФБР объявило в розыск топ-менеджера ОДК Александра Коршунова

ФБР объявило в розыск директора по развитию бизнеса российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Российского бизнесмена заподозрили в хищении у американцев сведений, составляющих коммерческую тайну.

В отделении ФБР по Цинциннати заявили, что в период между 2013 и 2018 годами Коршунов «вступил в преступный сговор и осуществил попытку хищения у американской авиационной компании сведений, составляющих коммерческую тайну».

В 2009 году россиянина, указали в спецслужбе, назначили директором по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации. Коршунов, по версии ФБР, работал в Службе внешней разведки РФ.

«Коршунову было предъявлено обвинение в Окружном суде США, Южный округ штата Огайо, <…> 21 августа 2019 года», — заявили в ФБР, не уточнив, с какой даты российский предприниматель находится в розыске.

Коршунова 30 августа 2019 года арестовали в аэропорту Неаполя по выданному США международному ордеру. Через год бизнесмена экстрадировали в РФ: российские следователи обвиняют его в мошенничестве и хищениях.