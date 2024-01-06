Мир 06 января 2024, 01:57 Суд посоветовал банку в Израиле разблокировать перевод Абрамовича РИА «Новости»

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Суд Тель-Авива принял решение, что израильский банк «Мизрахи Тефахот» должен разблокировать пожертвование бизнесмена Романа Абрамовича поисково-спасательной организации ZAKA. Об этом сообщило издание Globes.

Абрамович пожертвовал организации сумму в восемь миллионов шекелей (это около 196 миллионов рублей). Но перевод был заблокирован банком «Мизрахи Тефахот» из-за санкций, введенных Евросоюзом и Великобританией. Тогда Абрамович и ZAKA подали в суд на финансовую организацию.

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Судья Ярдена Серусси заявила, что склонна одобрить ходатайство, так как санкции Евросоюза не распространяются на Израиль, а перевод будет произведен с одного израильского счета на другой.

«Разумно ли для банка принимать европейские санкции, когда нет никаких сомнений в том, что они не распространяются на Израиль? Особенно когда речь идет о пожертвовании организации, которая помогает Израилю в трудное время? Вы утверждаете, что банк соблюдает режим санкций, но в данном случае можно сделать исключение», — отметила она.

В июне прошлого года стало известно, что Абрамович отказался перечислять Украине деньги от продажи футбольного клуба «Челси».