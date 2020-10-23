Суд Польши запретил делать аборты из-за неизлечимой болезни ребенка

Польский Конституционный суд отменил положение закона 1993 года, позволявшего проводить аборты в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания.

Как сообщило Polskie Radio, судьи пришли к выводу, что прерывание беременности из-за дефектов плода равносильно евгенике, концепции генетического отбора, которая применялась нацистами в их псевдонаучных экспериментах. Они признали норму закона формой дискриминации, так как жизнь ребенка зависела от его здоровья. В суде заявили, что «не может быть защиты достоинства человека без защиты жизни».

По данным Associated Press, с иском об отмене разрешения обратили около сотни депутатов Сейма.

Комиссар Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что это «печальный день для всех женщин».

«Отмена основания для почти всех легальных абортов в Польше равносильно отмене прав человека. Сегодняшнее решение Конституционного суда означает подпольные и заграничные аборты для тех, кто может себе это позволить, и еще большие испытания для всех остальных», — заявила она.

Через несколько часов после решения суда в Варшаве началась акция протеста. Правящая партия пообещала вскоре предложить закон, поддерживающий женщин и их детей, которые родятся в результате решения суда.

Депутат Госдумы РФ, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила для сокращения числа абортов в России показывать женщинам документальные фильмы, и развивать отечественную промышленность по производству средств контрацепции