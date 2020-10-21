Светлана Бессараб объяснила, как уменьшить число абортов в России

«Аборт — это действительно убийство. Необходимо показывать, что это не медицинские материалы, а это плод, эмбрион, который хочет жить и который боится страшных металлических инструментов», — подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, в этом вопросе поможет показ документальных фильмов. Бессараб считает, что их нужно давать посмотреть перед тем, как женщина примет решение. Помимо прочего, депутат отметила необходимость развивать отечественную промышленность по производству средств контрацепции. Она пояснила, что этот вопрос должен решать Минпромторг.

Член комитета по труду добавила, что нужно рассказывать девочкам-подросткам о важности защиты от нежелательной беременности и венерических заболеваний.