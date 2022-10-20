Суд по делу россиянина Франчетти начнется в Праге 20 октября | 360°

Мир 20 октября 2022, 07:35 Суд по делу россиянина Франчетти начнется в Праге 20 октября Суд по делу россиянина Франчетти начнется в Праге 20 октября, его обвинили в создании ОПГ unsplash

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Городской суд в Праге 20 октября начнет рассматривать уголовное дело в отношении россиянина Александра Франчетти. Власти Чехии обвинили его в создании организованной преступной группировки (ОПГ) в Севастополе. Якобы в ее действия в 2014 году привели к присоединению Крыма к России Об этом сообщил ТАСС.

«Предварительное судебное заседание по делу российского гражданина Франчетти, арестованного по запросу властей Украины 12 сентября 2021 года и содержащегося с тех пор под стражей в Чехии, запланировано сегодня на 10:00 по московскому времени», — рассказали агентству в чешских правоохранительных органах.

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Судебное заседание пройдет в пражском СИЗО Рузыне.

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Страсбургский адвокат Александра Франчетти в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Александр Суржин подтвердил информацию о суде, но отказался комментировать обстоятельства дела.

Летом этого года стало известно, что Верховная прокуратура в Праге обвинила россиянина в создании в Севастополе ОПГ. Следователи в Чехии считают, что мужчина была главой одного из подразделений «Самообороны Крыма в Севастополе» — «Северный ветер» в 2014 году. Суд чешской столицы в сентябре этого года отказался освободить гражданина России из предварительного заключения.

Франчетти свою вину отрицает, он посчитал дело политически мотивированным.