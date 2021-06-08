Суд Нидерландов впервые озвучил показания свидетелей по делу о крушении MH17

На слушаниях в суде Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году впервые озвучили показания свидетелей. Несколько человек заявили, что видели пуск ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук» в сторону самолета.

Допрос свидетелей вели представители Совместной следственной группы и судья, уточнила «Русская служба Би-би-си».

Оставшийся в небе след якобы от выпущенной ракеты видели 20 человек. Из них 12 уверены, что слышали грохот или взрыв перед появлением следа в небе. Видели или слышали полет ракеты непосредственно восемь очевидцев трагедии рядом с населенным пунктом Снежное, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По словам трех свидетелей, они были в районе пуска ракеты.

Перед крушением Boeing один человек находился на блокпосту ДНР недалеко от населенного пункта Первомайское. Слова о его местонахождении подтвердили благодаря информации о телефонном биллинге.

Слушания по делу о крушении MH17, напомнила «Газета.ru», начались в Нидерландах 7 июня.

Малайзийский самолет, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в 2014 году под Донецком. На борту находились 298 человек, никто не выжил. На Украине в катастрофе обвинили ополченцев, однако те заявили об отсутствии средств, которые позволили бы поразить лайнер на такой высоте.

Расследование обстоятельств катастрофы ведут Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. В июне 2019 года подозреваемыми в деле о крушении стали россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Приговоры до конца 2021 года им не вынесут.