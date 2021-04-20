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    20 апреля 2021, 09:21

    Обвиняемым по делу о крушении MH17 не вынесут приговор до конца 2021 года

    Екатерина Шамина

    До конца 2021 года нидерландский суд не вынесет приговоры обвиняемым по делу о крушении MH17 в небе над Донецком. В этом году должны состояться еще несколько блоков слушаний.

    Обвиняемым по делу о крушении MH17 не вынесут приговор до конца 2021 года

    Окружной суд Гааги до конца этого года не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng (рейс MH17) на востоке Украины. Как сообщила РИА «Новости» судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф впереди еще много работы.

    «На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди еще много работы», — сказала она.

    Рассмотрение дела по существу начнется 7 июня, а в сентябре родственники жертв смогут использовать свое право обратиться к суду.

    Малайзийский Boeing сбили 17 марта 2014 года в Донецкой области. На борту находились 298 человек. Все они погибли. В июне 2019 года подозреваемыми в деле о крушении самолета стали россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

    Суд по делу о крушении самолета длится уже больше года, первое заседание прошло 9 марта 2020 года в Нидерландах. Прокуратура Нидерландов ранее признала утечку данных из дела о крушении борта МН17.