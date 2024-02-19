Мир 19 февраля 2024, 15:59 Суд национализировал фабрику Порошенко в Липецке Принадлежавшая Порошенко фабрика Roshen в Липецке стала собственностью России РИА «Новости»

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Липецкая фабрика Roshen, принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, по решению суда стала собственностью России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Липецкой области.

«Решение суда о передаче доли в уставном капитале ООО „Рошен“ в пользу Российской Федерации является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения», — указано в сообщении.

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Корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, является крупнейшим производителем кондитерских изделий. По политико-экономическим причинам компания решила оставить фабрику в Липецке еще в 2017 году.

Как уточнили в пресс-службе, решение суда подлежит немедленному исполнению. Обжаловать его можно в апелляционном порядке «в установленные законом сроки».

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