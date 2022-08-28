Суд во Флориде может согласиться с экс-президентом США Дональдом Трампом о назначении независимого эксперта для оценки части изъятых у него при обыске документов. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

«Судья указала, что склонна назначить специального эксперта для проверки некоторых документов, изъятых ФБР в доме Трампа», — передали СМИ.

При этом окончательного решения по этому вопросу нет. Трамп сам просил о назначении эксперта по его делу. Проверка не должна касаться документов под грифом «совершенно секретно», а лишь тех, на которые распространяется адвокатская тайна.

В начале августа в поместье бывшего резидента Белого дома прошли обыски. Сотрудники ФБР изъяли у Трампа 11 комплектов секретных документов. Следственные мероприятия вызвали большой резонанс в США. Сторонники экс-президента считают, что его пытаются устранить до начала следующих выборов главы государства.