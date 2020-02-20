Суд Греции назначил двум российским морякам 395 лет тюрьмы

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«Александр Илларионов и Андрей Журавлев признаны виновными, им назначено наказание в виде 395 лет тюрьмы на двоих», — заявил собеседник агентства.

Российских моряков задержали в Греции в ноябре 2019. Их обвинили в торговле людьми и в том, что они помогали незаконным мигрантам проникать в страну. Первыми тревогу забили родственники задержанных.

По словам Ивана Мельникова, все обвиняемые россияне искали работу через интернет, где нашли вакансию моряков на туристических судах. В вакансии говорилось, что перевозить нужно будет отдыхающих в Турцию, Грецию и Италию. Проживание, питание, обучение и билеты работодатель брал на себя.

В итоге россияне договорились о том, что будут перегонять яхты, но им на борт начали подсаживать неизвестных им людей.

«Ребята протестовали, но им пригрозили, что они должны отрабатывать обучение и дорогу, иначе будут последствия. Они не могли иметь информацию об истинных целях перевозок и о том, кем являются некоторые пассажиры», — отметил правозащитник.

Он пояснил, что россияне стали жертвами «черных работодателей», которые привлекают работников хорошими условиями и используют в мошеннических схемах в качестве расходных материалов. Иван Мельников особо подчеркнул, что многие задержанные моряки отправились работать за границу не от хорошей жизни, а чтобы обеспечить родных, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации.

Он особо подчеркнул, что в этом случае требуется защита консульских работников и помощь в сборе средств для оплаты адвокатов. Их работа оценивается почти в 75 тысяч евро.