Фигурантам дела о крушении MH17 предъявили обвинения

Она уточнила, что одного из проходящих по делу россиян, Олега Пулатова, будет защищать международная группа из двух голландских адвокатов и одного российского.

Адвокат Кутьина заявила, что сторона защиты рассчитывает на объективное и независимое рассмотрение дела в суде.

«При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности», — отметила она.

Занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing Совместная следственная группа в июне прошлого года назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе. Среди них были трое граждан России: Игорь Гиркин — Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым стал гражданин Украины Леонид Харченко. На всех фигурантов уже выданы международные ордера для их ареста.

Все обвинения следственной группы Министерство иностранных дел России назвало голословными и дискредитирующими страну.

Первое судебное заседание с участием фигурантов пройдет 9 марта. Это предварительные слушания, где определят список свидетелей по делу и установят статус расследования. Также суд решит, нужны ли дополнительные мероприятия для установления причин крушения.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing компании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области Украины летом 2014 года. Жертвами крушения стали 298 человек. Официальный Киев не закрыл свое воздушное пространство, несмотря на то, что в Донбассе уже шли военные действия. Для расследования крушения создали Совместную следственную группу, куда вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В конце декабря стало известно, что всех украинских прокуроров отстранили от расследования.