Су-27 сопроводил американский самолет над Черным морем

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря приближающийся к границе объект. Навстречу ему в воздух поднялся истребитель Су-27.

Об этом РИА «Новости» сообщили в Национальном центре управления обороной.

«В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

За последние недели число полетов авиации стран-членов НАТО вблизи российских границ заметно увеличилось, на 30-40%. Военный обозреватель Михаил Ходоренок связал эту активность с якобы возросшей агрессивностью России, о которой не устают сообщать западные военные.