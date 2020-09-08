Самолеты НАТО зачастили к российской границе. Они испугались «покушений», которых нет
Самолеты у границ
8 сентября истребитель Северного флота МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии. Цель приближалась к госгранице России.
В тот же день военные поднимали истребитель МиГ-29 для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика Falcon-20 норвежских военно-воздушных сил.
Над Балтийским морем истребитель Су-27 встретил самолеты-разведчики ВВС США и Швеции RC-135 ВВС и Gulfstream.
Накануне над Баренцевым морем МиГ-31 подняли в воздух навстречу патрульного самолета Orion ВВС Норвегии.
В тот же день истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135.
На прошлой неделе ситуация была не менее напряженной. 1, 3, и 5 сентября российские военные летчики поднимались в воздух, чтобы встретить на границе Р-3С Orion Норвегии над Баренцевым морем.
О перехватах речи нет
Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходоренок в беседе с «360» признал повышение интенсивности полетов авиации стран НАТО, но уточнил, что о перехватах в данном случае речь не идет.
«Говорить о перехватах не совсем верно. Потому, что, по сути дела, их нет. Полеты разведывательной авиации, как правило, осуществляются над нейтральными водами, и нарушения границ нашего государства в воздушном пространстве нет», — пояснил эксперт.
Мы разве что выводим истребители в окрестность цели, наш самолет ложится на параллельный курс и следует за ней. Тем самым говоря, что мы наблюдаем и при необходимости, в случае нарушения границы в воздушном пространстве, будет применено оружиеМихаил Ходоренок
Эксперт уточнил, что перехват — это когда мы либо открываем огонь по воздушной цели и уничтожаем ее, либо принуждаем к посадке. Если ни того ни другого не происходит, это не перехват.
Михаил Ходоренок сообщил, что частота полетов авиации стран НАТО практически на всех российских стратегических воздушно-космических направлениях была достаточно высокой, но в последнее время она выросла на 30-40%.
«По их словам, агрессивность России растет, и они якобы вынуждены следить за нашими какими-то действиями. Предполагается, что мы покушаемся на свободы западного мира. Никаких военных приготовлений, свидетельствующих о каких-то наших намерениях по отношению к странам западного блока, вообще не наблюдается», — резюмировал военный обозреватель.