Студентка угадала все выигрышные цифры в лотереи, но из-за забывчивости не получила деньги

Студентка Рейчел Кеннеди из Англии угадала выигрышные цифры в лотерейном билете, но получить призовые 182 миллиона фунтов так и не смогла. Все из-за забывчивости. Как оказалось, девушка просто не оплатила свою ставку.

Как сообщило издание Ladbible, 19-летняя студентка обрадовалась, когда увидела, что цифры на ее билете совпадают с выигрышными. Позже в эфире она увидела, что мужчина заявил, что выиграл он.

Британка позвонила на горячую линию лотереи и объяснила ситуацию. Как выяснилось, Рейчел просто забыла оплатить свою ставку.

В России 1 января был поставлен рекорд государственных лотерей: в один день миллионером стал 581 человек. Все они участвовали в розыгрыше «Новогодний миллиардер». Несмотря на сообщения о победителях, россияне перестают верить в лотереи. Количество победителей на Новый год также не всех убедило в честности розыгрышей.