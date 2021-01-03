Лотерея сделала миллионерами рекордно много россиян. Но поверили в розыгрыш не все

В России 1 января был поставлен рекорд государственных лотерей: в один день миллионером стал 581 человек. Все они участвовали в розыгрыше «Новогодний миллиардер». Однако не все поверили в праздничную сказку.

«Мы разыграли тысячу призов по миллиону. Именно этот вариант выиграл в новогоднем голосовании за распределение миллиарда. В одном тираже появился 581 миллионер — рекордное число за всю историю российских государственных лотерей», — рассказали в пресс-службе «Столото».

Самыми удачливыми были жители Москвы. Там миллионерами стали 113 человек. В Санкт-Петербурге — 45 человек, а в Башкирии — 22. Еще по миллиону выиграл 21 житель Краснодарского края, по 15 победителей лотереи живут в Московской и Свердловских областях, еще 14 человек — в Ханты-Мансийском автономном округе.

Еще 593 участника смогли закрыть все 30 чисел одновременно на 68-м ходу. Они разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый из них в итоге стал обладателем более 706 тысяч рублей. По данным «Столото», выигрышными оказались более 11,7 миллиона билетов.

Рассказы победителей

Счастливчики розыгрыша «Новогодний миллиардер» радуются тихо — имена победителей пока неизвестны. Однако перед Новым годом в стране тоже появлялись миллионеры. Они уже смогли поделиться своими эмоциями.

Перед Новым годом инженер из Нефтекамска выиграл в лотерею 132,4 миллиона рублей. По сообщению «Столото», счастливчик купил билет в мобильном приложении во время пребывания в обсерваторе. Он рассказал, что выбрал сразу три тиража, последний из которых оказался удачным.

«Эмоции переполняли. Чем-то напомнило чувство, когда у меня родился первенец: душа поет, сердце плачет от радости. Не думаю, что выигрыш добавит мне пафоса, ведь деньги — это лишь средства», — рассказал он.

Еще одному жителю Башкирии повезло в 1354-м тираже «Русского лото». Пенсионер выиграл автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей.

«Мысленно представлял, как буду ездить на ней за город с семьей и в деревню. Когда увидел на том самом билете изображение автомобиля, сразу понял, нужно брать именно его. И не ошибся» — передает его слова пресс-служба «Столото».

В «Спортлото» ждут еще одного победителя крупного выигрыша. Он купил билет «4 из 20» в отделении «Почты России» в Тверской области за 200 рублей и выиграл суперприз «Спортлото» — 334 883 756 рублей.

Недоверие к лотереям

Несмотря на сообщения о победителях, россияне перестают верить в лотереи. Количество победителей на Новый год также не всех убедило в честности розыгрышей. Алексей из Смоленска в социальных сетях рассказал, что его друг купил более 100 билетов новогоднего розыгрыша «Русское лото». Остался в минусе.

Гульнара из Башкирии также с недоверием отнеслась к новости о миллионерах. Она перед Новым годом купила 50 билетов, сумма выигрыша которых составила всего 800 рублей.

Подкрепляет недоверие россиян к лотереям прошлогодний скандал с жительницей Подмосковья Натальей Бартош. Она выиграла в «Русское лото» рекордный миллиард рублей. Соотечественники не смогли за нее порадоваться, а начали искать подвох. А кто ищет, как говорится в известной пословице, тот всегда найдет. Интернет-пользователи рассмотрели визуальное сходство новоявленной миллиардерши Натали Бартош с победительницей розыгрыша «4 из 20» Ольгой Селиверстовой.

С небольшими выигрышами тоже случаются проблемы. Илзия Афанасьева из Казани в прошлом году выиграла 100 рублей в приложении «Столото», но при выводе средств они так и не были зачислены на счет.