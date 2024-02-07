Мир 07 февраля 2024, 17:57 Строительство третьей линии «Арктик СПГ-2» приостановили Глава TotalEnergies Пуянне: создание третьей линии «Арктик СПГ-2» приостановили Rosatom/via Globallookpress.com

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Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне предположил, что строительство третьей линии проекта «Арктик СПГ-2» приостановили. Он добавил, что вторую линию все-таки запустят.

«Как я понимаю, они намерены запустить вторую линию, третья линия, по моему мнению, приостановлена, как я понимаю, но вторая линия, кажется, должна заработать», — процитировал бизнесмена «Коммерсант».

TotalEnergies — один из акционеров проекта «Арктик СПГ-2». Пуянне отметил, что при этом компания больше не находится в составе управления проектом, поэтому более подробную информацию предоставить не получится. Он сообщил однако, что рынком для поставок сжиженного природного газа с этого проекта станут другие регионы России, а не Европа.

Третью линию «Арктик СПГ-2» начали строить в октябре 2023 года в Мурманской области. Предполагалось, что все линии откроются до 2026 года.

В конце 2023 года в свете новых американских санкций «Новатэк», дочерней компанией которого является ООО «Арктик СПГ 2», объявила партнерам о форс-мажорных обстоятельствах в отношении будущих поставок с проекта. После этого из него вышли TotalEnergies и еще несколько зарубежных компаний.