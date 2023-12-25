Деньги 25 декабря 2023, 11:09 Зарубежные инвесторы отказались финансировать «Арктик СПГ 2» из-за форс-мажора «Коммерсант»: иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» заморозили участие в проекте Rosatom/via Globallookpress.com

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Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ 2» объявили форс-мажор после введения санкций со стороны США. О выходе из проекта заявили Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC, сообщил «Коммерсант».

Инвесторы прекратят финансировать СПГ-завод и откажутся от своих обязанностей по выполнению offtake-контрактов. НОВАТЭК владеет 60% «Арктик СПГ-2», остальной портфель принадлежит зарубежным акционерам.

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«Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у НОВАТЭКа 12 миллионов тонн в год, у иностранных акционеров — по 2 миллиона тонн», — отметили в издании.

Ранее НОВАТЭК предупредил партнеров, что в отношении будущих поставок сжиженного природного газа с «Арктик СПГ 2» возникли форс-мажорные обстоятельства. По информации агентства Reuters, проблемы начались после санкций, которые США ввели в ноябре. Письма о форс-мажорных обстоятельствах получили испанская нефтегазовая компания Repsol и китайские Shenergy Group и Zheijang Energy.