Строительство первого в мире малого модульного реактора в Китае завершится в 2026 году

Китай намерен завершить в 2026 году строительство первого в мире малого модульного реактора «Лянлун-1». Он будет ежегодно генерировать около миллиарда кВт·ч электроэнергии. Этого будет достаточно для снабжения электричеством 526 тысяч домохозяйств.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную прессу. О том, что строительство будет завершено через 58 месяцев заявил заместитель генерального директора хайнаньского подразделения Китайской государственной ядерной корпорации (CNNC) Ли Чжэньюнь.

«Лянлун-1» также можно использовать для теплоснабжения, производства пара, охлаждения и в проектах по добыче высоковязкой нефти. Пуск малого модульного реактора снизит зависимость провинции Хайнань от ископаемых видов топлива, которое пока используется для выработки электроэнергии. Это сократит выбросы углекислого газа.

В 2016 году проект «Лянлун-1» одобрил МОГАТЭ, строительство началось 13 июля 2021 года.

Украинские власти объявили о планах по переходу на новейшие ядерные реакторы. Киевский Государственный научно-техническим центр по ядерной и радиационной безопасности подписал партнерский договор о сотрудничестве с американской компанией Holtec.