Киев намерен перейти на новейшие ядерные реакторы

Лидер Незалежной Владимир Зеленский рассказал, что Украина планирует перейти на новейшие ядерные реакторы и намерена локализовать их производство. Об этом сообщил портал News.ru.

По данным издания, летом 2019 года украинское предприятие «Энергоатом» объявило о подписании партнерского соглашения с американской компанией Holtec и Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности. Создание международного консорциума по внедрению в стране технологий SMR-160 предполагалось в рамках этого договора.

«Владимир Зеленский отметил, что наша страна планирует перейти к использованию новейших ядерных реакторов, в том числе малых модульных реакторов SMR-160», — отмечается в сообщении пресс-службы офиса президента Украины.