Строители Крымского моста попали под санкции ЕС

Всех новых фигурантов списка обвинили в том, что своей работой они поддержали объединение «незаконно аннексированного Крымского полуострова с Российской Федерацией и еще больше подорвали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В список попали АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит Томмот Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

Физическими лицами стали заместитель директора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин и генеральный директор акционерного общества ТК «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

Всем фигурантам списка запретили въезд на территорию Евросоюза. Их активы в европейских банках заморозят, а бизнесу запретили вести с ними дела. Таким образом, санкционный список по работе на Крымском мосту увеличился до 177 физических лиц и 48 компаний.

Железнодорожное движение на Крымском мосту открыли 23 декабря 2019 года. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Он назвал пуск поездов с материка на полуостров эпохальным событием и заявил, что железнодорожное сообщение открывает колоссальные экономические возможности.