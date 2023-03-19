Мир 19 марта 2023, 23:58 Стремление США к мировому господству сподвигло страны встать на сторону России — СМИ Bloomberg: стремление США к мировому господству сподвигло страны встать на сторону РФ Unsplash

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Большинство стран приняли сторону России в конфликте с Украиной. Причиной стала политика Запада и стремление США к мировому господству, заявил обозреватель агентства Bloomberg Макс Хастингс.

Бывший главред Daily Telegraph в качестве аргумента написал, что 85% населения мира не участвуют в западных санкциях, введенных против России. Также он привел мнение экс-председателя Совбеза ООН, сингапурского дипломата Кишоре Махбубани, который заявил, что большинство людей хотят жить в многополярном мире, а не в том, где доминируют США.

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Большая часть стран склоняется к тому, что украинский президент Владимир Зеленский не более чем марионетка США, отметил обозреватель. Поэтому государства придерживаются российской версии конфликта.

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К тому же, подчеркнул автор публикации, дипломатический курс российского министра иностранных дел Сергея Лаврова доказывает свою эффективность в большинстве стран Африки, на Ближнем Востоке и в части Азии. И это несмотря на то, что его постоянно критикует Запад.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не станут поддерживать призывы к перемирию на Украине по итогам будущей встречи президента России и главы Китая Си Цзиньпина, потому что это поставит точку в потере Киевом контроля над утраченными территориями.