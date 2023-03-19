Мир 19 марта 2023, 18:18 США заранее отказались поддержать призывы Путина и Си Цзиньпина к перемирию на Украине Кирби: США не поддержат призывы лидеров России и Китая к перемирию на Украине РИА «Новости»

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Призывы к перемирию на Украине по итогам будущей встречи президента России и главы Китая Си Цзиньпина США поддерживать не станут, потому что это поставит точку в потере Киевом контроля над утраченными территориями. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он назвал неприемлемыми любые призывы к перемирию на Украине, если они прозвучат от лидеров России и Китая по итогам переговоров в Москве.

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«Это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно», — заявил Кирби.

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Представитель Белого дома добавил, что сохраняется надежда, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, как это предложили США.

«Китаю надо узнать украинскую точку зрения», — пояснил Кирби.

Дипломат добавил, что Белый дом прекрасно осознает рост уровня сотрудничества России и Китая в последний год. В частности, азиатские компании продолжают покупку нефти, а Си Цзиньпин никак не выразил своего отношения к специальной военной операции, но поддержал мнение Путина об угрозе со стороны Запада. Поэтому предстоящие переговоры станут очень важными как для Украины, так и для понимания дальнейшей внешней политики США, пояснил он.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что по итогам ближайших переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подпишут два важных документа. Первый коснется развития отношений в рамках всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух держав в новых условиях, а второй — направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Визит председателя КНР в Россию пройдет с 20 по 22 марта.