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    16 мая 2022, 00:14

    Стрелок из Буффало год назад проверялся у психиатров

    Шеф полиции Грамалиа: стрелок из Буффало год назад проверялся у психиатров

    Дарья Бунякова

    Правоохранители год назад отправляли убившего 10 человек стрелка из Буффало на проверку психики. Причиной стала угроза, сообщил шеф городской полиции Джозеф Грамалиа.

    Стрелок из Буффало год назад проверялся у психиатров

    «Это было в июне прошлого года. Насколько я знаю, это была угроза в общем — не направленная на конкретное лицо или место. Она не относилась к расовой теме», — сказал Грамалиа. Цитату привело РИА «Новости».

    Как уточнил шеф полиции, правоохранители провели беседу и молодым человеком и сочли правильным отправить его на проверку психического здоровья. Юноша провел в медучреждении один день. Специалисты провели психиатрическую экспертизу и отпустили его домой.

    Неизвестный 14 мая пришел с оружием в супермаркет Tops Friendly Markets в Буффало, штат Нью-Йорк. В результате стрельбы погибли 10 человек. Полицейские выяснили, что огонь по людям открыл 18-летний Пейтон Джендрон. Перед нападением он опубликовал манифест, назвав себя сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом. Стрелку предъявили обвинение в убийстве первой степени, по которому ему грозит пожизненное лишение свободы.