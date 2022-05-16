Стрелок из Буффало год назад проверялся у психиатров

Правоохранители год назад отправляли убившего 10 человек стрелка из Буффало на проверку психики. Причиной стала угроза, сообщил шеф городской полиции Джозеф Грамалиа.

«Это было в июне прошлого года. Насколько я знаю, это была угроза в общем — не направленная на конкретное лицо или место. Она не относилась к расовой теме», — сказал Грамалиа. Цитату привело РИА «Новости».

Как уточнил шеф полиции, правоохранители провели беседу и молодым человеком и сочли правильным отправить его на проверку психического здоровья. Юноша провел в медучреждении один день. Специалисты провели психиатрическую экспертизу и отпустили его домой.

Неизвестный 14 мая пришел с оружием в супермаркет Tops Friendly Markets в Буффало, штат Нью-Йорк. В результате стрельбы погибли 10 человек. Полицейские выяснили, что огонь по людям открыл 18-летний Пейтон Джендрон. Перед нападением он опубликовал манифест, назвав себя сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом. Стрелку предъявили обвинение в убийстве первой степени, по которому ему грозит пожизненное лишение свободы.