Мир 27 марта 2023, 20:38 Трое детей погибли при стрельбе в школе в Нэшвилле США NYT: как минимум трое детей погибли при стрельбе в христианской школе в Нэшвилле в США РИА «Новости»

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Минимум трое детей погибли при стрельбе в частной христианской школе в Нэшвилле в американском штате Теннесси. Пострадавших госпитализировали, врачи констатировали их смерть, сообщила газета The New York Times.

Информации о том, есть ли среди погибших напавший на школу, не приводится. Местный телеканал WKRN News сообщил о гибели четырех человек в результате перестрелки. В частности, речь идет о стрелке.

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«По крайней мере четыре человека, включая стрелка, погибли в Covenant School», — указали журналисты.

Экстренные службы города на данный момент сообщают только о госпитализации пострадавших.

Ранее шестилетний первоклассник выстрелил в учительницу начальной школы в штате Вирджиния. ЧП произошло в городе Ньюпорт-Ньюс.