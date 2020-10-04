Стрельба произошла во время шествия в поддержку Трампа

Сейчас правоохранители ведут розыск черного пикапа с флагом США. Также на автомобиле имелась символика в поддержку Трампа и американских морских пехотинцев.

Сотрудники полиции подозревают в стрельбе возможного участника шествия. По предварительным данным, он выстрелил в окно автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.

Первые теледебаты кандидатов на пост президента США прошли 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам задавались вопросы по шести отобранным темам, каждой из которых уделялось по 15 минут.

Из политической встречи Трамп и Байден устроили шоу. Соперники не только постоянно перебивали друг друга, что в целом свойственно для подобных дискуссий, но и не побрезговали приправить свою речь колкостями.

Политолог Наталия Елисеева не удивлена тем, что Дональд Трамп и Джо Байден оскорбляли, обвиняли друг друга на дебатах и не сказали ничего по существу. В разговоре с «360» эксперт отметила, что американцы ждали от встречи политических конкурентов только яркого шоу.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Главным соперником действующего главы Белого дома — республиканца Дональда Трампа, — является кандидат от Демократической партии Джо Байден.