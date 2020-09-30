Политолог Наталия Елисеева не удивлена тем, что Дональд Трамп и Джо Байден оскорбляли, обвиняли друг друга на дебатах и не сказали ничего по существу. В разговоре с «360» эксперт отметила, что американцы ждали от встречи политических конкурентов только яркого шоу.

«Дебаты кандидатов в президенты — это шоу, которого все ждут. Это как финал Суперкубка (финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги — прим. ред.) для американцев. [Два мероприятия] можно сравнить по уровню просмотров, по рейтингу. В принципе, все ждали [от дебатов] грязи, обвинений, всех черных приемов, которые используются на дебатах уровня чуть пониже», — сказала Елисеева.

В итоге так и получилось: соперники не скупились на оскорбления. По словам эксперта, этика, которая обычно соблюдается на дебатах, в этот раз была полностью нарушена.

«Скорее всего, Трамп победил», — считает политолог, говоря об итогах шоу.

По ее словам, об этом свидетельствуют данные социологии. Действующий президент опережает по опросам демократа на несколько пунктов. Слабым местом Байдена оказались обвинения в адрес его сына, который замешан в скандале с украинской компанией Burisma.

Говорили по поводу налогов и экономики. Но это по большей степени было бахвальство. Конкретной программы не было, но этого и не требуется. Формат американских теледебатов не требует программных заявлений. Кандидаты демонстрируют себя, как они умеют держать удар, как умеют аргументировать и отвечать на обвинения Наталия Елисеева.

Елисеева напомнила, что дебаты — это хорошо спланированное шоу. Кандидатов готовит их команда.

«Они смотрят, что хочет электорат, какие точки нужно задевать», — отметила эксперт.

В этом смысле первые дебаты республиканца Трампа и демократа Байдена были успешными. Шоу действительно получило отклик у избирателей.

Дебаты прошли в Кливленде (штат Огайо). Менее сдержанным в выражениях оказался Байден. Он назвал Трампа «клоуном», «щенком Путина» и «расистом». Выборы президента США состоятся 3 ноября.