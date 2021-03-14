Стратегию ЕС по вакцинации признали ошибочной

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что стратегия по вакцинации населения в ЕС от коронавируса оказалась ошибочной. Об этом он заявил в интервью изданию Tagesspiegel.

Ошибки были допущены при заказе вакцин как по линии Брюсселя, так и отдельных стран, по словам Тиммерманса. Но при этом он посоветовал не торопиться с выводами и дождаться окончания пандемии. Тогда можно будет говорить, что сделано правильно, а что нет. Главное сейчас, чтобы жители всех стран получили доступ к вакцине, подчеркнул он.

По его мнению, Евросоюз поступил правильно, что согласовал общие поставки вакцин для всех стран. Но Тиммерманс считает, что это больше отвечает интересам более богатых государств, таких как Германия.

Ранее в немецком Дрездене прошли столкновения между участниками акции протеста против ковидных ограничений и полицейскими. В социальных сетях появились кадры с места происшествия. На них видно, что протестующие оказывали полиции сопротивление. По предварительным данным, от действий активистов пострадали не менее 12 полицейских.