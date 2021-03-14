Противники ковидных ограничений столкнулись с полицейскими на митинге в Германии. Видео

На выходных в Германии на улицу вышли несколько тысяч противников ковидных ограничений. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные полиции.

В частности, в Дрездене произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. По данным Tagesspiegel, на акцию вышли сотни демонстрантов. От действий активистов пострадали 12 полицейских.

На митинг в Дюссельдорфе собрались две тысячи человек, в Штутгарте — полторы тысячи, в Берлине — тысяча человек, Киле — 900, Ганновере — 800. Участники акции требовали отмены всех ковидных ограничений. В стране до сих пор действуют локдаун.

В социальных сетях появились кадры с места события. На них видно, что протестующие жестко реагируют на действия полицейский. Сотрудников и били, и хватали за шею. Все это сопровождалось возгласами.

В пресс-службе полиции Саксонии сообщили, что ее сотрудники насчитали 943 административных правонарушения и 47 преступлений. Также правоохранительные органы доложили о 17 случаях сопротивления полиции, девяти нападениях на сотрудников, семи эпизодах оскорблений и двух нарушениях закона об оружии и собраниях. В результате были задержаны три человека. Их обвинили в нападении на полицейских.