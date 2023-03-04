Мир 04 марта 2023, 20:29 Стратегии Байдена по поддержке Украины предрекли провал NYP: Джо Байден не сможет убедить американцев в необходимости помогать Украине White House

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Стратегия президента США Джо Байдена на Украине обречена на провал, написали журналисты New York Post. По их мнению, глава Белого дома не смог убедить американцев в необходимости поддерживать Киев.

«Украина может оказаться еще одним эффектным провалом Байдена. Вместо того чтобы убеждать американцев в необходимости поддержки Украины, он продвигает свои внутренние интересы и интересы своей партии», — говорится в материале.

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В качестве доказательства авторы статьи привели данные различных опросов, которые доказывают снижение интереса к теме.

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В частности, поддержка роли Вашингтона в украинском конфликте среди жителей США упала с 32 до 26%. При этом 46% опрошенных хотят знать некие временные рамки оказания помощи стране на другом конце света. В вопросе поставок оружия ВСУ число солидарных с позицией администрации Байдена упало с 60 до 48%.

По мнению журналистов, недавний визит Байдена в Киев поднял моральный дух украинских военных, но не повлиял на общественное мнение внутри США.

Президент США Джо Байден объявит о своем выдвижении на второй срок главы государства в апреле. По данным агентства Reuters, американский лидер хочет привлечь в свою команду политиков, которые считались его соперниками.