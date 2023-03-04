Мир 04 марта 2023, 13:38 Байден объявит о выдвижении на пост президента в апреле — СМИ Reuters: президент США Джо Байден объявит о повторном выдвижении на пост в апреле White House

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Действующий президент США Джо Байден в апреле объявит о своем выдвижении на второй срок главы государства. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Президентская кампания Байдена будет следовать той же риторике, которую продвигали на выборах в 2020 году», — отметили авторы материала.

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Уточняется, что американский лидер хочет привлечь в свою команду не только сподвижников из Демократической партии, но и переманить тех политиков, которые считались его соперниками.

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В ноябре 2022 года Байдену исполнилось 80 лет. В силу возраста он часто попадает в различные конфузы, становясь объектов насмешек со стороны конкурентов, СМИ и пользователей социальных сетей.

Сам президент ранее отметил, что пока что не принял окончательное решение о своем участии в выборах в 2024 году.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заметил, что Байден постепенно теряет способность разговаривать.