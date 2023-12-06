Эксклюзив 06 декабря 2023, 13:27 Стратегическое самоубийство. Израиль окружил себя врагами из-за конфликта в Газе Политолог Гуреев объяснил слова Остина о стратегическом поражении Израиля в Газе Keystone Press Agency / Global Look Press

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Израилю грозит стратегическое поражение в секторе Газа, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на Рейгановском форуме по национальной обороне. Текущие тактические победы израильской армии, сопровождающиеся многочисленными жертвами среди мирного населения, могут обернуться тяжелыми последствиями для страны в будущем, объяснил слова Остина политолог Данила Гуреев в комментарии для «360».

Он напомнил, что у термина «поражение» есть несколько коннотаций. В классическом понимании это проигрыш на поле боя.

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«Принято считать, что проигравшая сторона проигрывает на поле брани, но есть и другие категории поражения — например, дипломатическое. В этом случае дипломаты выигравшей войну стороны не могут заключить договор на выгодных для своей страны условиях», — добавил Гуреев.

Поражение, заметил он, также возможно в информационной войне. Под стратегическим же понимают тотальный проигрыш в одной из этих трех плоскостей.

В случае с Израилем страна выигрывает в конфликте с ХАМАС за счет сильной армии и авиации. Но в информационном поле Израиль показали агрессором, «уничтожающим Газу и мирное население», подчеркнул собеседник «360».

Таким образом Израиль настраивает весь арабский мир против себя. Страна оказывается в уязвимом положении, поскольку окружена огромным количеством противников. Со стратегической точки зрения, для Израиля это самоубийство. Данила Гуреев политолог

В США трезво смотрят на ближневосточный конфликт, что подтверждается заявлением главы Пентагона. Остин предупредил израильтян о «побочном эффекте» войны с ХАМАС, который они ощутят в будущем.

В Белом доме не собираются отказываться от поддержки Израиля, но принимают во внимание крупные репутационные риски. По словам политолога, США сами оказались в такой ситуации после войн во Вьетнаме и Ираке. Тогда американцы настроили весь мир против себя. То же самое ждет и Израиль, подытожил собеседник «360».