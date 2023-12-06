Мир 06 декабря 2023, 07:32 США раскрыли сроки третьей фазы операции и дальнейшие планы ЦАХАЛ в секторе Газа CNN: третья фаза операции ЦАХАЛ в секторе Газа продлится до января Unsplash

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Американские чиновники предупредили, что третья фаза силовой операции Армии обороны Израиля в секторе Газа может продлиться до января. Затем военные сосредоточатся на уничтожении главарей палестинского движения ХАМАС, сообщил CNN.

«Нынешняя фаза наземного вторжения в Газу, нацеленная на южную часть сектора, продлится несколько недель, возможно, до января, прежде чем Израиль перейдет к менее интенсивной и крайне ограниченной стратегии», — заявили источники телеканала в США.

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Следующим этапом, по мнению американских чиновников, должны стать точечные удары для ликвидации лидеров и бойцов ХАМАС. Источники канала сравнили операцию в сектора Газа с кампанией США в Афганистане и Ираке, когда военные после массированной атаки перешли к истреблению главарей.

По информации телеканала, Белый дом предупредил Израиль — на продолжение операции в нынешнем формате осталось мало времени. Международная поддержка тоже скоро закончится.

Израильская армия достигла центра крупнейшего на юге анклава города Хан-Юниса. Для уничтожения боевиков и их инфраструктуры военные могут затопить подземные тоннели морской водой. В районе лагеря беженцев «Аль-Шати» установили насосы.