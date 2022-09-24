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Стратегические запасы нефти США истощились — WSJ

WSJ: объем нефти в резерве США сократился на 7 миллионов баррелей

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Реализация плана администрации президента США Джо Байдена по снижению цен на нефть влияет на стратегические резервы черного золота страны. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Wall Street Journal (WSJ) Джинджо Ли.

По данным СМИ, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) количество нефти сократилось на семь миллионов баррелей и составило 427 миллионов баррелей. Такой низкий показатель запасов нефти был зафиксирован в 1984 году.

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Весной Байден объявил о планах продать нефть из резерва в объеме 180 миллионов баррелей. Таким образом он пытался решить проблему с перебоями в поставках топлива. Правительство реализовывало порядка 900 тысяч баррелей нефти в сутки.

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Однако Вашингтону не удалось затормозить кризис. Простые американцы постоянно жалуются на падение доходов, инфляцию и скачок цен на бензин. Некоторые признаются, что проще пересесть на гужевой транспорт, чем ездить на автомобиле.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки России.

США

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