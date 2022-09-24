Блинкен предупредил власти Китая о последствиях поддержки России | 360°

Мир 24 сентября 2022, 04:38 Поделиться Telegram

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Viber Блинкен предупредил власти Китая о последствиях поддержки России Госсекретарь США Блинкен предупредил главу МИД Китая Ван И о последствиях поддержки России Unsplash/Hanny Naibaho

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И предупредил о возможных последствиях поддержки России со стороны Пекина, сообщили 23 сентября в американском госдепартаменте.

«Блинкен повторил позицию США об осуждении российских военных действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР будет оказывать поддержку Москве», — говорится в заявлении.

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Президент России Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем на саммите ШОС. У глав государств была содержательная беседа по широкому кругу вопросов.

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Позднее на полях 77-й Генассамблеи ООН министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с китайским коллегой Ван И. В ходе встречи обсуждалась роль России в Совете Безопасности ООН, а также о желании некоторых западных государств получить там место. По мнению Ван И, никто не может лишить российских дипломатов их роли в Совете.

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