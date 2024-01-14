Власть 14 января 2024, 22:51 «Прекратите вооружать». Захарова ответила на предложение Швейцарии о переговорах по Украине Захарова призвала Запад перестать вооружать Украину, если он хочет переговоров РИА «Новости»

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Если Запад стремится к переговорам с Россией по Украине, он должен перестать вооружать ВСУ и принимать антироссийские санкции. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Известиям» предложение Швейцарии.

«Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, <…> то надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления», — подчеркнула дипломат.

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Захарова отметила, что если Запад, предлагая переговоры, намерен втянуть Россию в «некий психоделический процесс» на своих условиях, то эта ловушка не сработает.

Ранее Швейцария на пресс-конференции в Давосе призвала привлечь Россию к обсуждению мира на Украине. Глава МИД Иньяцио Кассис заявил, что «не будет мира, если Россия не скажет своего слова».