Лидеры ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом | 360°

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Лидеры ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела стран под предлогом борьбы с терроризмом

Лидеры ШОС по итогам саммита: нельзя вмешиваться в дела стран якобы для борьбы с террором

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Лидеры государств, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, по итогам заседаний в узком и расширенном составе подписали Самаркандскую декларацию. Она стала главным документом саммита. В частности в ней говорится, что никто не имеет права вмешиваться в дела других государств под предлогом борьбы с терроризмом. Об этом сообщил ТАСС.

Лидеры стран ШОС осудили террористические акты по всей планеты и заявили, что продолжат работу по борьбе с терроризмом, активно устраняя условия для его распространения.

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В документе указано, что быстрое урегулирование ситуации в Афганистане — один из важнейших факторов для укрепления безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества;

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Государства, которые входят в ШОС, выступили за дальнейшее нераспространение ядерного оружия в мире, а также за продолжение ядерного разоружения. Расширение организации и углубление сотрудничества с международными объединениями помогут сохранению безопасности и стабильности в регионе.

Кроме того, представители стран — членов Шанхайской организации сотрудничества отметили важность дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

Саммит ШОС проходит 15–16 сентября в Самарканде.

Россия

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