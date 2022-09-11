Путин изложил Макрону свою позицию по вывозу украинского зерна | 360°

Власть 11 сентября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber Путин изложил Макрону свою позицию по вывозу украинского зерна Путин призвал ЕК не мешать поставкам продуктов и удобрений из РФ в развивающиеся страны РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном подтвердил свою позицию по поводу вывоза украинского зерна. Его нужно направлять в первую очередь в развивающиеся страны.

«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран», — сообщили в пресс-службе Кремля.

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Владимир Путин добавил, что крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия для поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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Кроме того, Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

«Условлено продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях», — отметили в пресс-службе.

О том, что большая часть продукции в рамках зерновой сделки уходит в развитые страны вместо развивающихся, президент России заявил на Восточном экономическом форуме 7 сентября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился с этой позицией. Он выступил за то, чтобы продовольствие поставлялось и из России. Суда могут отправлять через зерновой коридор в Черном море.

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