Страны ООН призвали сделать вакцину от коронавируса общедоступной

В резолюции указано, что основная задача по координации глобальных усилий по контролю за распространением вируса лежит на ООН. Ключевое значение в борьбе с коронавирусом, отмечено в тексте, играет ВОЗ.

В ГА ООН обратились к генсеку организации с просьбой определить подходы к оперативному расширению производства и укреплению схем поставок. Это обеспечит справедливый, равный и своевременный доступ к распространению необходимых инструментов и лабораторного тестирования. Будет иллюстрировать, как поступают реагенты и основные предметы медицинского назначения.

Генассамблея обратилась с призывом к входящим в организацию государствам и другим странам «немедленно принять меры для недопущения спекуляции, создания неоправданных запасов»,

В противном случае, считают в ООН, это может привести к проблемам с доступом «к безопасным, эффективным, недорогостоящим препаратам, вакцинам, средствам индивидуальной защиты и медоборудованию». А это, в свою очередь, в перспективе потребуется для эффективной борьбы с COVID-19.

Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в Ухане в декабре 2019 года, а 11 марта ВОЗ объявил о пандемии заболевания. В мире болеют свыше 2,4 миллиона человек.