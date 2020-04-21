    21 апреля 2020, 07:03

    Страны ООН призвали сделать вакцину от коронавируса общедоступной

    Александра Ломейко

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая должна защитить вакцину от коронавируса после ее создания от спекуляции. Документ поддержали 193 страны, сообщило РИА «Новости».

    В резолюции указано, что основная задача по координации глобальных усилий по контролю за распространением вируса лежит на ООН. Ключевое значение в борьбе с коронавирусом, отмечено в тексте, играет ВОЗ.

    В ГА ООН обратились к генсеку организации с просьбой определить подходы к оперативному расширению производства и укреплению схем поставок. Это обеспечит справедливый, равный и своевременный доступ к распространению необходимых инструментов и лабораторного тестирования. Будет иллюстрировать, как поступают реагенты и основные предметы медицинского назначения.

    Генассамблея обратилась с призывом к входящим в организацию государствам и другим странам «немедленно принять меры для недопущения спекуляции, создания неоправданных запасов»,

    В противном случае, считают в ООН, это может привести к проблемам с доступом «к безопасным, эффективным, недорогостоящим препаратам, вакцинам, средствам индивидуальной защиты и медоборудованию». А это, в свою очередь, в перспективе потребуется для эффективной борьбы с COVID-19.

    Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в Ухане в декабре 2019 года, а 11 марта ВОЗ объявил о пандемии заболевания. В мире болеют свыше 2,4 миллиона человек.