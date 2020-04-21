Проблемы с печенью и гормональный дисбаланс: врачи из Китая «почернели» из-за коронавируса

Два китайских врача, которые чуть не погибли от коронавируса, столкнулись с неожиданными последствиями COVID-19. У них начались проблемы с гормонами, а кожа на всем теле сильно потемнела.

Доктора Ю Фан и Ху Вейфенг подхватили инфекцию, когда лечили пациентов Центральной больницы Уханя. Они заболели в январе 2020 года, уточнило издание Daily Mail.

Самих врачей удалось спасти только благодаря методу экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Китайские специалисты справились с болезнью и пришли в себя. Один из них был прикован к постели почти 40 дней, второго лечили с 7 февраля по 22 марта. И только 11 апреля он снова смог разговаривать.

Организм медиков отреагировал на распространение вируса по-своему. Из-за повреждения печени начался гормональный дисбаланс, что привело к изменению цвета кожи.

Лечащий врач Ю Фана и Ху Вейфенга допустил, что подобную реакцию могло вызвать и лекарство, которое медикам давали в самом начале терапии. Потемнение кожи является одним из его побочных эффектов. Специалисты надеются, что цвет кожи у обоих врачей нормализуется на фоне улучшения функции печени.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее вызывает коронавирус нового типа. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии заболевания. Во всем мире сейчас заражены 2,4 миллиона человек, скончались 170 тысяч зараженных.