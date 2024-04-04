Мир 04 апреля 2024, 16:23 Страны НАТО вряд ли примут проект фонда помощи Украине Сийярто усомнился в принятии проекта фонда помощи Украине странами НАТО Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто усомнился в том, что страны НАТО примут проект фонда на 100 миллиардов долларов в помощь Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Речь идет об очень больших деньгах. Все правительства вряд ли согласятся отдать по несколько миллиардов, учитывая экономические условия, изменение атмосферы в Европе, протесты фермеров и другие факторы.

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«Я не считаю очевидным, что этот пакет в результате получит поддержку», — подчеркнул Сийярто.

Для Венгрии формирование такого фонда означало бы новые выплаты в размере десятков миллиардов из бюджета. Но страна все еще не согласна с тем, чтобы деньги налогоплательщиков тратили на возможную эскалацию конфликта.

Ранее Сийярто заявил, что усиление координационной роли НАТО в снабжении Украины оружием обострит обстановку. Поэтому Венгрия отказалась поддерживать эту кампанию.