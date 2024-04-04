04 апреля 2024, 16:23
Страны НАТО вряд ли примут проект фонда помощи Украине
Сийярто усомнился в принятии проекта фонда помощи Украине странами НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто усомнился в том, что страны НАТО примут проект фонда на 100 миллиардов долларов в помощь Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
Речь идет об очень больших деньгах. Все правительства вряд ли согласятся отдать по несколько миллиардов, учитывая экономические условия, изменение атмосферы в Европе, протесты фермеров и другие факторы.
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«Я не считаю очевидным, что этот пакет в результате получит поддержку», — подчеркнул Сийярто.
Для Венгрии формирование такого фонда означало бы новые выплаты в размере десятков миллиардов из бюджета. Но страна все еще не согласна с тем, чтобы деньги налогоплательщиков тратили на возможную эскалацию конфликта.
Ранее Сийярто заявил, что усиление координационной роли НАТО в снабжении Украины оружием обострит обстановку. Поэтому Венгрия отказалась поддерживать эту кампанию.
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