Мир 08 марта 2023, 15:45 Страны НАТО подписали контракты с ВПК на расширение поставок боеприпасов Генсек НАТО Столтенберг: страны подписали контракты на расширение поставок боеприпасов

Читать 360tv в

Страны Североатлантического альянса подписали контракты с военно-промышленным комплексом на расширение производства боеприпасов. Договоры подразумевают одновременное обеспечение поставок на Украину и восполнение своих запасов боеприпасов, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на неформальной встрече глав военных ведомств стран Альянса.

«Страны НАТО уже подписали контракты с оборонной промышленностью, чтобы предоставить ей долгосрочные перспективы спроса, а ряд государств НАТО уже запустил проекты совместной закупки и хранения боеприпасов», — процитировал Столтенберга ТАСС.

Реклама

Генеральный секретарь Альянса добавил, что в свете расходов в связи с ситуацией на Украине нынешний уровень производства «неудовлетворителен».

Реклама

Страны, входяшие в НАТО и Евросоюз, уже отправили на Украину вооружение на общую сумму около 60 миллиардов долларов. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер отметил, что фактически эти страны являются участниками конфликта.