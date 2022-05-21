Страны НАТО обсудили возможность поставок вооружения Молдавии

Великобритания и другие страны НАТО задумались о возможности предоставления вооружения Молдавии. Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трас в интервью газете Telegraph.

Подобная мера, по мнению Трасс, нацелена на защиту страны от угрозы вторжения со стороны РФ.

«Я бы хотела видеть Молдавию оснащенной по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы ведем с нашими союзниками», — сказала министр.

Трасс добавила, что в настоящее время идут переговоры, которые помогут убедиться в соответствии обороны как Украины, так и Молдавии стандартам НАТО. Если план примут, альянс направит в Молдавию современное вооружение для замены устаревшей техники советских времен. Западные инструкторы обучат солдат страны владению новым оружием.

Правительство Молдавии объявило о том, что страна планирует сохранить статус нейтрального государства. Власти оценивают возможность вооруженного конфликта на территории республики как отдаленную опасность.