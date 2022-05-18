Власти Молдавии заявили, что страна сохранит нейтральный статус

Молдавия планирует сохранить статус нейтрального государства. Власти страны смотрят на возможность вооруженного конфликта на территорию республики как отдаленную опасность. Такое заявление сделала премьер-министр Наталья Гаврилица.

«Нейтралитет Молдовы закреплен в конституции и пользуется широкой поддержкой населения», — сказала она в интервью миланской газеты Corriere della Sera.

Гавралица прокомментировала заявку на вступление в ЕС, которую президент подписала 3 марта. По ее словам, для республики этот был символический, но важный шаг.

«Мы понимаем, что это будет долгий путь, но мы серьезно работаем, например, над реформой правосудия. Наши граждане хотят жить в свободной, демократической и процветающей стране», — сказала премьер.

Она ответила на вопрос о неучастии Молдавии в антироссийских санкциях. Гаврилица напомнила, что власти ее страны присоединились ко многим заявлениям, осуждающим действия РФ на Украине, и предприняли в этом отношении «все возможные для нас действия соответственно нашим ресурсам». По ее утверждению, «украинские друзья» понимают действия руководства Молдавии.

Премьер оценила возможность распространения конфликта на территорию республики как отдаленную опасность. Однако при этом заметила, что заинтересованные стороны пытаются дестабилизировать обстановку в республике.

Она подчеркнула, что Молдавия — мирная и нейтральная страна, верящая в дипломатию. Однако существует большая озабоченность из-за энергетических ресурсов государства, резюмировала Гаврилица.