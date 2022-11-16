Мир 16 ноября 2022, 15:45 Страны НАТО не будут использовать четвертую статью договора из-за Польши Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не обратиться к четвертой статьи договора РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страны Североатлантического альянса не планируют задействовать четвертую статью для старта консультаций из-за случившегося в Польше. Такое заявление сделал генсек НАТО Йен Столтенберг, написало РИА «Новости».

Также он сказал, что, по предварительным оценкам, именно ракета ПВО Украины упала в Польше. Однако, по его словам, киевский режим в этом не виноват. При этом генсек НАТО заявил, что в произошедшем есть вина России.

Реклама

«Мы все также согласны, что Россия несет ответственность, так как она ответственная за войну, которая привела к этой ситуации», — заявил он. Его процитировал ТАСС.

Реклама

Столтенберг подчеркнул, что альянс намерен сохранять спокойствие и поддержать контакты по этому вопросу.

Ракета упала в польской деревне Пшеводув 15 ноября, погибли два человека. Минобороны РФ заявила, что, по оценке российских экспертов, обломки орудия принадлежат ВСУ. Ведомство подчеркнуло, что Россия наносила удары исключительно по объектам на Украине.