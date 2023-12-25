25 декабря 2023, 17:58
«Те же лекала». Россия разоблачила схему действий Запада в Сербии
Посол Боцан-Харченко: Запад действует в Сербии по привычной схеме
Западные страны еще до выборов в Сербии принялись раскручивать сценарий с протестами, чтобы потом спровоцировать внеочередные выборы. Эта схема уже известна и отработана, отметил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в эфире канала «Россия 24».
Дипломат отметил, что Россия, «памятуя другой горький опыт», прогнозировала такое развитие событий.
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«Запад действует по тем же схемам и лекалам, когда заблаговременно до выборов начинает раскручиваться сценарий с протестами, потом идет подталкивание к внеочередным выборам», — пояснил Боцан-Харченко.
По его словам, в подобных случаях прозападные силы нередко проигрывают, а затем запускаются «сценарий оспаривания выборов» и «силовое решение вопроса».
Беспорядки в Белграде начались после появления информации о победе коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» на внеочередных выборах в парламент. Накануне вечером оппозиционеры пытались штурмовать здание правительства страны. Два правоохранителя получили травмы. К вечеру 25 декабря активисты заблокировали часть улицы Кнеза Милоша, где находятся здания МИД и правительства.
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