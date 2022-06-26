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    26 июня 2022, 02:31

    Страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефть — СМИ

    Reuters: страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефть

    Дарья Бунякова

    Страны G7 стали обсуждать возможность введения предельных цен на российскую нефть. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

    Страны G7 захотели установить предельные цены на российскую нефть — СМИ

    «Мы на верном пути к достижению соглашения [о предельных ценах на нефть]» — заявил неназванный чиновник.

    Он добавил, что по вопросу стоимости сырья страны «Большой семерки» ведут очень конструктивные обсуждения. Как отметили авторы материала, предложение о введении предельных цен является частью более широких дискуссий G7 о том, как еще больше усилить давление на Россию.

    Саммит G7 под председательством Германии пройдет с 26 по 28 июня. Его проведут в замке Эльмау в Баварии. На встречу приедут не только представители «Большой семерки», но и приглашенные лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также участвовать в саммите будет президент Украины Владимир Зеленский. Он выступит по видеосвязи.

    Ранее журналисты сообщили, что страны G7 договорились запретить импорт нового золота из России. О своем решении они планируют объявить во время саммита.