Страны G7 стали обсуждать возможность введения предельных цен на российскую нефть. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

«Мы на верном пути к достижению соглашения [о предельных ценах на нефть]» — заявил неназванный чиновник.

Он добавил, что по вопросу стоимости сырья страны «Большой семерки» ведут очень конструктивные обсуждения. Как отметили авторы материала, предложение о введении предельных цен является частью более широких дискуссий G7 о том, как еще больше усилить давление на Россию.

Саммит G7 под председательством Германии пройдет с 26 по 28 июня. Его проведут в замке Эльмау в Баварии. На встречу приедут не только представители «Большой семерки», но и приглашенные лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также участвовать в саммите будет президент Украины Владимир Зеленский. Он выступит по видеосвязи.

Ранее журналисты сообщили, что страны G7 договорились запретить импорт нового золота из России. О своем решении они планируют объявить во время саммита.