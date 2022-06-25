Президент США Джо Байден договорился с лидерами стран G7 о запретите импорта нового зола из России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника издания, Минфин США во вторник, 28 июня, выпустит постановление о запрете на ввоз в страну нового золота из России. Ограничительные меры дополнят уже действующие антироссийские санкции. С их помощью страны G7 намерены и дальше пытаться изолировать Россию от мировой экономики.

«Запрет на импорт российского золота станет последним из нескольких санкций, направленных против Москвы», — заявили авторы публикации.

Как уточнил источник агентства Bloomberg, о своем решении лидеры стран G7 объявят на предстоящем саммите. Мероприятие пройдет с 26 по 28 июня на юге Германии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что участники саммита планируют обсудить возможность усиления антироссийских санкций. Еще на саммите поднимут вопрос минимизации последствий применения ограничительных мер для мировой экономики.