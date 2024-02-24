Мир 24 февраля 2024, 22:54 Страны G7 решили ограничить доходы России от продажи энергоресурсов G7 пообещала ужесточить контроль за доходами России от экспорта энергоресурсов Freepik

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Страны «Большой семерки» заявили о намерении принять меры, направленные на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европейского союза.

В заявлении по итогам саммита лидеров объединения отметили, что пристальное внимание будет уделено контролю над соблюдением потолка цен на российскую нефть и введению санкций против тех стран и организаций, которые способствуют Москве обходить ограничения.

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Также в документе указали на необходимость увеличения усилий по сокращению доходов России от экспорта металлов.

Ранее сообщалось, что конфискация замороженных российских активов должна стать одним из приоритетов для союзников Украины. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский.